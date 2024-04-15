Альфонсов Евгений Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита Евгеньевна
Мать ребёнка: Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна
Рождение ребёнка
27.03.1947
Дочь: Бабушкина (Альфонсова) Тамара Евгеньевна
Мать ребёнка: Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна
Рождение ребёнка
13.01.1949
Дочь: Альфонсова Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна
Смерть
Неизвестно