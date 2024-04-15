Альфонсов Евгений Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альфонсов Евгений Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита Евгеньевна

Мать ребёнка: Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна

Рождение ребёнка
27.03.1947

Дочь: Бабушкина (Альфонсова) Тамара Евгеньевна

Мать ребёнка: Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна

Рождение ребёнка
13.01.1949

Дочь: Альфонсова Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Альфонсова (Демидова) Людмила Павловна

Смерть
Неизвестно

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