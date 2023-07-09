Ехмонов Пахом Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Воронкова Екатерина Пахомовна
Мать ребёнка: Ехмонова Агафия Ильинична
Рождение ребёнка
Около 01.03.1814
Дочь: Окорокова Евдокия Пахомовна
Мать ребёнка: Ехмонова Агафия Ильинична
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Окорокова Дарья Пахомовна
Мать ребёнка: Ехмонова Агафия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно