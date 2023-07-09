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Ехмонов Пахом Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Воронкова Екатерина Пахомовна

Мать ребёнка: Ехмонова Агафия Ильинична

Рождение ребёнка
Около 01.03.1814

Дочь: Окорокова Евдокия Пахомовна

Мать ребёнка: Ехмонова Агафия Ильинична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Окорокова Дарья Пахомовна

Мать ребёнка: Ехмонова Агафия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ехмонова Агафия Ильинична

Смерть
Неизвестно
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