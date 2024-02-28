Мезрина Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1938
Дата смерти28.02.2024
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938
Отец: Влас
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1960
Дочь: Коробейникова (Мезрина) Ольга
Отец ребёнка: Мезрин Павел Аркадьевич
Рождение ребёнка
12.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезрин Павел Аркадьевич
Смерть
28.02.2024