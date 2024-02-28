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Мезрина Тамара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1938

Дата смерти

28.02.2024

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938

Отец: Влас

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезрин Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
05.05.1960

Дочь: Коробейникова (Мезрина) Ольга

Отец ребёнка: Мезрин Павел Аркадьевич

Рождение ребёнка
12.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезрин Павел Аркадьевич

Смерть
28.02.2024

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