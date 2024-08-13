Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти19.10.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кошкин Николай Иосифович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1844
Сын: Кошкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Кошкин Николай Иосифович
Рождение ребёнка
22.09.1849
Отец ребёнка: Кошкин Николай Иосифович
Смерть
19.10.1875
Похороны
23.10.1875