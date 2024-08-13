Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Кошкина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

19.10.1875

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкин Ефрем Николаевич

Отец ребёнка: Кошкин Николай Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1844

Сын: Кошкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Кошкин Николай Иосифович

Рождение ребёнка
22.09.1849

Сын: Кошкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Кошкин Николай Иосифович

Смерть
19.10.1875
Похороны
23.10.1875

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