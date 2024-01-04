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Заворуев Евгений Иванович

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Место рождения

Остров Чечень, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

22.02.1929

Дата смерти

14.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Остров Чечень, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
16.05.1954

Жена: Заворуева Анастасия Семеновна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
28.10.1954

Дочь: Аносова Светлана Евгеньевна

Мать ребёнка: Заворуева Анастасия Семеновна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
24.04.1960

Сын: Заворуев Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Заворуева Анастасия Семеновна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Смерть
14.01.1988
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