Заворуев Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения22.02.1929
Дата смерти14.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.05.1954
Рождение ребёнка
28.10.1954
Дочь: Аносова Светлана Евгеньевна
Мать ребёнка: Заворуева Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
24.04.1960
Сын: Заворуев Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: Заворуева Анастасия Семеновна
Смерть
14.01.1988