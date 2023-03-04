(Вшивцева) Пелагея Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вшивцева) Пелагея Викулова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Вшивцев Викул Ионович

Мать: не указана

Смерть
После 1795
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