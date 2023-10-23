Шестопалов Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестопалов Василий Кириллович

Место рождения

Николаевская область, Украина

Дата рождения

1908

Дата смерти

18.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Шестопалов Кирилл Тимофеевич?

Мать: не указана

Николаевская область, Украина
Рождение ребёнка
1929

Сын: Шестопалов ? Васильевич

Мать ребёнка: Шестопалова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
02.10.1931

Дочь: Шестопалова Мария (Муся) Васильевна

Мать ребёнка: Шестопалова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Скляренко Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Шестопалова Анна Семеновна

Новосёловка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Шестопалов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Шестопалова Анна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Бугаевка, Мостовская волость, Ананьевский уезд
Ранее — Веселиновский район
Смерть
18.10.1942
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