Шестопалов Василий Кириллович
Место рожденияНиколаевская область, Украина
Дата рождения1908
Дата смерти18.10.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Шестопалов Кирилл Тимофеевич?
Мать: не указана
Николаевская область, Украина
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Шестопалова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
02.10.1931
Дочь: Шестопалова Мария (Муся) Васильевна
Мать ребёнка: Шестопалова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Скляренко Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Шестопалова Анна Семеновна
Новосёловка, Миколаївська область
Рождение ребёнка
1938
Сын: Шестопалов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Шестопалова Анна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Бугаевка, Мостовская волость, Ананьевский уезд
Ранее — Веселиновский район
Смерть
18.10.1942