Сунцова Татьяна Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.
Дочь: Сунцова Парасковья Михайловна
Отец ребёнка: Сунцов Михаил Николаевич
Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сунцова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сунцов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно