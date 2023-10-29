Сунцова Татьяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунцова Татьяна Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1894 ст.

Дочь: Сунцова Парасковья Михайловна

Отец ребёнка: Сунцов Михаил Николаевич

Сунцовы, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сунцова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сунцов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сунцов Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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