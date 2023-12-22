Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла Викторовна
Отец ребёнка: Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Викторович
Отец ребёнка: Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Виктор
Смерть
Неизвестно