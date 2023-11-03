Черенщикова (Кузнецова) Евдокия 2? Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смерти09.05.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Кузнецов Павел Петрович
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Матвеева Александра Маркова
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Рождение ребёнка
05.04.1892
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Рождение ребёнка
19.12.1893
Сын: Черенщиков Игнатий Марков
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
воспр. Василий Дионисьевич Сорокин
Рождение ребёнка
Около 1897
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Рождение ребёнка
15.09.1902
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Рождение ребёнка
24.01.1907
Дочь: Лыжина Татьяна Марковна
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черенщиков Спиридон Маркович
Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов
Смерть
09.05.1953
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область