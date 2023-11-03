Черенщикова (Кузнецова) Евдокия 2? Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеренщикова (Кузнецова) Евдокия 2? Павлова

Черенщикова (Кузнецова) Евдокия 2? Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

09.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Кузнецов Павел Петрович

Мать: Кузнецова Анна Адриановна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Матвеева Александра Маркова

Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.04.1892

Сын: Черенщиков Федор Марков

Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов

Рождение ребёнка
19.12.1893

Сын: Черенщиков Игнатий Марков

Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
воспр. Василий Дионисьевич Сорокин
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Черенщиков Данил Марков

Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.09.1902

Сын: Черенщиков Степан Марков

Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов

Рождение ребёнка
24.01.1907

Дочь: Лыжина Татьяна Марковна

Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черенщиков Спиридон Маркович

Отец ребёнка: Черенщиков Марк Михайлов

Смерть
09.05.1953
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close