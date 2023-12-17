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Teras (Teras) Emilie Mathilde

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1895

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1895

Отец: Teras Hans

Мать: Teras Juula

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