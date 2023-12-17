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Teras (Teras) Emilie Mathilde
Teras (Teras) Emilie Mathilde
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1895
Пол
Женский
Отец
Teras Hans
1847 г.р.
Мать
Teras (Rebbane) Juula
1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1895
Отец:
Teras Hans
Мать:
Teras Juula
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