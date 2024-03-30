Быстров Михаил Иоаннович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быстров Михаил Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1858

Сын: Быстров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна

Рождение ребёнка
10.02.1863

Сын: Быстров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Быстров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Быстров Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быстрова Мария Протолеоновна

Смерть
Неизвестно
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