Быстров Михаил Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1858
Сын: Быстров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна
Рождение ребёнка
10.02.1863
Сын: Быстров Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Быстров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Быстрова Мария Протолеоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно