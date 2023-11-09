Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

Место рождения

д. Трухинка

Дата рождения

03.02.1801 ст.

Дата смерти

24.07.1805 ст.

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1801 ст.

Отец: Григорей Николаев

Мать: Настасья Дмитриева

д. Трухинка
Восприемницей при ее крещении была его(Григория Николаева) свояченица Марфа.
Смерть
24.07.1805 ст.
д. Трухинка
Умерла в возрасте 5 лет. Причина смерти не указана. Похоронена на кладбище Воскресенской Боровецкой церкви.
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