Анна Григорьева
Место рожденияд. Трухинка
Дата рождения03.02.1801 ст.
Дата смерти24.07.1805 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
03.02.1801 ст.
Отец: Григорей Николаев
Мать: Настасья Дмитриева
д. Трухинка
Восприемницей при ее крещении была его(Григория Николаева) свояченица Марфа.
Смерть
24.07.1805 ст.
д. Трухинка
Умерла в возрасте 5 лет. Причина смерти не указана. Похоронена на кладбище Воскресенской Боровецкой церкви.