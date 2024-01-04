Нестеренко (Зайцева) Лукерья (Гликерия) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко (Зайцева) Лукерья (Гликерия) Петровна

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.05.1901

Дата смерти

18.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1901

Отец: не указан

Мать: Зайцева Елена Яковлевна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.04.1931

Сын: Нестеренко Борис Павлович

Отец ребёнка: Нестеренко Павел Петрович

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Павел Петрович

Смерть
18.08.1974
Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
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