Нестеренко (Зайцева) Лукерья (Гликерия) Петровна
Место рождения
Дата рождения10.05.1901
Дата смерти18.08.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1901
Отец: не указан
Мать: Зайцева Елена Яковлевна
Рождение ребёнка
25.04.1931
Сын: Нестеренко Борис Павлович
Отец ребёнка: Нестеренко Павел Петрович
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.08.1974