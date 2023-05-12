Бутенко Тимофей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Феодора Иосифова
Рождение ребёнка
11.02.1841
Мать ребёнка: Феодора Иосифова
Рождение ребёнка
01.10.1843
Мать ребёнка: Феодора Иосифова
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Феодора Иосифова
Рождение ребёнка
09.12.1847
Мать ребёнка: Феодора Иосифова
Рождение ребёнка
03.06.1849
Мать ребёнка: Феодора Иосифова