Бутенко Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутенко Тимофей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Феодора Иосифова

Лесовичи, Київська область
Рождение ребёнка
11.02.1841

Сын: Бутенко Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Феодора Иосифова

Лесовичи, Київська область
Рождение ребёнка
01.10.1843

Сын: Бутенко Роман Тимофеевич

Мать ребёнка: Феодора Иосифова

Лесовичи, Київська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бутенко Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Феодора Иосифова

Лесовичи, Київська область
Рождение ребёнка
09.12.1847

Сын: Бутенко Никон Тимофеев

Мать ребёнка: Феодора Иосифова

Лесовичи, Київська область
Рождение ребёнка
03.06.1849

Сын: Бутенко Дорофей Тимофеев

Мать ребёнка: Феодора Иосифова

Лесовичи, Київська область
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