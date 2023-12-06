Ульянова Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ульянов Иван Ильич
Отец ребёнка: Ульянов Илья Романович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Ульянов Илья Романович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Ульянов Илья Романович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Ульянов Илья Романович
Бракосочетание
Неизвестно