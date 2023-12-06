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Ульянова Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Ульянов Иван Ильич

Отец ребёнка: Ульянов Илья Романович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Ульянов Илья Романович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ульянов Василий Ильич

Отец ребёнка: Ульянов Илья Романович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Ульянов Илья Романович

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Илья Романович

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