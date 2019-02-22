Пыханцев Павел Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыханцев Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2019

Отец: не указан

Мать: Пыханцева Виктория Александровна

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