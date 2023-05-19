Бортник Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБортник Надежда Сергеевна

Бортник Надежда Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Духнич Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Бортник Борис (Анатолий) Петрович

Рождение ребёнка
1963

Сын: Бортник Сергей Борисович

Отец ребёнка: Бортник Борис (Анатолий) Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бортник Борис (Анатолий) Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close