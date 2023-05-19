Бортник Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Духнич Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Бортник Борис (Анатолий) Петрович
Рождение ребёнка
1963
Отец ребёнка: Бортник Борис (Анатолий) Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно