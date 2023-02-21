Пушкарев Вениамин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарев Вениамин Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1964

Сын: Пушкарев Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Пушкарева Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Михаил Вениаминович

Мать ребёнка: Пушкарева Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкарев Петр Вениаминович

Мать ребёнка: Пушкарева Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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