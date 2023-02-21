Пушкарев Вениамин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1964
Сын: Пушкарев Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Пушкарева Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Михаил Вениаминович
Мать ребёнка: Пушкарева Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкарев Петр Вениаминович
Мать ребёнка: Пушкарева Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно