Днепровский Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Днепровский Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Днепровский Федор Игнатьевич

Мать: не указана

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