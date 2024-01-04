Тухфатулла
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Тухфатуллин Насип Тухфатулла улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тухфатуллин Шамардан Тухфатулла улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухфатуллина Минсылу Тухфатулла кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тухфатуллина Хатимя Тухфатулла кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тухфатуллин Сулейман Тухфатулла улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно