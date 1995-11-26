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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

26.11.1995

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
1963

Сын: Дробниченко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробниченко Александр Иванович

Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дробниченко Иван Порфирьевич

Смерть
26.11.1995
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