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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти26.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
1963
Сын: Дробниченко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробниченко Александр Иванович
Отец ребёнка: Дробниченко Иван Порфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1995