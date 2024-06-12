Петров Михаил Христофорович
Место рожденияДеревня Кисербоси Цивильский район Чувашская АССР
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
27.10.1976
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1979
Сын: Петров Евгений Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1980
Дочь: (Петрова) Лариса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно