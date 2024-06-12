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Петров Михаил Христофорович

Место рождения

Деревня Кисербоси Цивильский район Чувашская АССР

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1974

Жена: Петрова (Васильева) Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
27.10.1976

Сын: Петров Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1979

Сын: Петров Евгений Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1980

Дочь: (Петрова) Лариса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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