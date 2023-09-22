Попов Семён Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Семён Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812 ст.

Дочь: Худякова Анна Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дмитровский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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