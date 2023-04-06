Гришаев Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришаев Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1988

Дочь: Гришаева Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Гришаева Елена Викторовна

Рождение ребёнка
11.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гришаева Елена Викторовна

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