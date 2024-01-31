Пелагея Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Осип Акимов

Мать: не указана

Смерть
После 1850
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