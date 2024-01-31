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Пелагея Осипова
Пелагея Осипова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1808
Дата смерти
После 1850
Пол
Женский
Отец
Осип Акимов
Около 1765 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец:
Осип Акимов
Мать: не указана
Смерть
После 1850
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