Анищенко Влада Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнищенко Влада Станиславовна

Анищенко Влада Станиславовна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2022

Отец: Анищенко Станислав Олегович

Мать: Седова Екатерина Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close