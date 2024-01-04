Терминов Сидор Павлов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1768 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1768 ст.
Отец: Терминов Павел
Мать: не указана
Роспись Тоболкой епархии Челябинскаго заказа города Троицка церкви Троицкой 1792 года Троицкаго баталиона мастеровой роты редовые (л. 24 об.) 982. Терминов Сидор Павлов 24 жена ево Авдотья Петро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно