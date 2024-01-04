Терминов Сидор Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терминов Сидор Павлов

Место рождения

Троицк, Троицкий, Челябинская область

Дата рождения

Вычислено 1768 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1768 ст.

Отец: Терминов Павел

Мать: не указана

Троицк, Троицкий, Челябинская область
Роспись Тоболкой епархии Челябинскаго заказа города Троицка церкви Троицкой 1792 года Троицкаго баталиона мастеровой роты редовые (л. 24 об.) 982. Терминов Сидор Павлов 24 жена ево Авдотья Петро... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терминова Авдотья Петрова

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