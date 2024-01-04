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Родионов Иоанн Евдокимов

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.10.1888

Дата смерти

18.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1888

Отец: Родионов Евдоким Никитин

Мать: Родионова Евфимия Назарова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.10.1888
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки Казанской церкви священник Иоанн Петров Гиляровский и того ж села крестьянская девица Дария Алексеева Савихина | Казанская церковь
Смерть
18.11.1888
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от младенства
Похороны
20.11.1888
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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