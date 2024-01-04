Родионов Иоанн Евдокимов
Место рождения
Дата рождения07.10.1888
Дата смерти18.11.1888
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1888
Крещение
09.10.1888
воспреемники - села Новой Рачейки Казанской церкви священник Иоанн Петров Гиляровский и того ж села крестьянская девица Дария Алексеева Савихина | Казанская церковь
Смерть
18.11.1888
Причина смерти: от младенства
Похороны
20.11.1888
на отведенном кладбище при Казанской церкви