Мошкин Иван Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мошкин Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Мошкин Осип

Мать: не указана

Указан как большей,т.е. старший из двух братьев с одинаковым именем. Относились к категории непременных работников.
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Мошкин Матвей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Мошкин Тихон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Мошкин Алексей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Смерть
1827
Сылва, Шалинский, Свердловская область
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