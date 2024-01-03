Мошкин Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1756
Отец: Мошкин Осип
Мать: не указана
Указан как большей,т.е. старший из двух братьев с одинаковым именем. Относились к категории непременных работников.
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Мошкин Матвей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Мошкин Тихон Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1827