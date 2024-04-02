Спирин Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.09.1850
Отец: Спирин Иван Михайлович
Мать: Спирина Анна Матвеевна
Бракосочетание
24.10.1871
Рождение ребёнка
25.11.1872
Дочь: Телелекова Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Спирина Харитина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Спирин Стефан Афанасьевич
Мать ребёнка: Спирина Харитина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно