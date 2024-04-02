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Спирин Афанасий Иванович

Место рождения

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено ?.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.09.1850

Отец: Спирин Иван Михайлович

Мать: Спирина Анна Матвеевна

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
24.10.1871

Жена: Спирина Харитина Тимофеевна

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1872

Дочь: Телелекова Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Спирина Харитина Тимофеевна

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Спирин Стефан Афанасьевич

Мать ребёнка: Спирина Харитина Тимофеевна

Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Юрловка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
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