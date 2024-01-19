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Шиверских Илья Филиппович

Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

Около 1771 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.

Отец: Шиверских Филипп Иванович

Мать: Шиверских Ефимия Ивановна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Шиверских Спиридон Ильич

Мать ребёнка: Шиверских Марья Яковлевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиверских Гаврила Ильич

Мать ребёнка: Шиверских Марья Яковлевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиверских Марья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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