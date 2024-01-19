Шиверских Илья Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Мать ребёнка: Шиверских Марья Яковлевна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шиверских Марья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно