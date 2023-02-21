Карпова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Карпов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Карпов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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