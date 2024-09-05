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Реброва (Иванова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Фрязино, Фрязино, Московская область

Дата рождения

21.05.1963

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1963

Отец: Иванов Николай Ильич

Мать: Иванова (Маврина) Ираида Николаевна

Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребров Александр Сергеевич

Бракосочетание
06.08.1983

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1983

Сын: Ребров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Ребров Александр Сергеевич

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
30.10.1988

Сын: Ребров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Ребров Александр Сергеевич

Фрязино, Фрязино, Московская область

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