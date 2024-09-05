Реброва (Иванова) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.05.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
06.08.1983
Муж: не указан
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.11.1983
Сын: Ребров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Ребров Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.10.1988
Сын: Ребров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Ребров Александр Сергеевич