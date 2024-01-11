Гришин Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришин Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гришин Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1940

Сын: Гришин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котина Нина Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

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