Гришин Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гришин Павел Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1940
Сын: Гришин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котина Нина Григорьевна
Мать ребёнка: не указана