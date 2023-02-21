Цветков Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.2003
Дочь: Цветкова Ксения Евгеньевна
Мать ребёнка: Цветкова Ира Николаевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.2015
Сын: Цветков Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: Цветкова Ира Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цветкова Ира Николаевна