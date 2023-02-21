Цветков Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.2003

Дочь: Цветкова Ксения Евгеньевна

Мать ребёнка: Цветкова Ира Николаевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.2015

Сын: Цветков Александр Евгеньевич

Мать ребёнка: Цветкова Ира Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цветкова Ира Николаевна

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