Кокушкина (Полякова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина (Полякова) Матрена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стуленкова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович

Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Сергей Максимович

Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Владимир Максимович

Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукушкин Максим Егорович

Место жительства
Неизвестно
Малышево, Шевалдовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно
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