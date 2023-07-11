Кокушкина (Полякова) Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стуленкова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Сергей Максимович
Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кукушкин Владимир Максимович
Отец ребёнка: Кукушкин Максим Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно