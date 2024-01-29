Ирина *
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Новичихина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Новичихин Николай Васильевич
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Новичихина Аксинья Николаевна
Отец ребёнка: Новичихин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1907
Сын: Новичихин Василий (Василь) Николаевич
Отец ребёнка: Новичихин Николай Васильевич
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1910
Сын: Новичихин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Новичихин Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно