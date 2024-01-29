Ирина * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Новичихина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Новичихин Николай Васильевич

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Новичихина Аксинья Николаевна

Отец ребёнка: Новичихин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.01.1907

Сын: Новичихин Василий (Василь) Николаевич

Отец ребёнка: Новичихин Николай Васильевич

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1910

Сын: Новичихин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Новичихин Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новичихин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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