Петр-старший Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр-старший Ефимович

Место рождения

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Григорий Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна

Горки, город областного подчинения Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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