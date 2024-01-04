Петр-старший Ефимович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Григорий Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Алексеевна
Смерть
Неизвестно