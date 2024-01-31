Голубков Евдоким Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Евдоким Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1821

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Голубков Аким Гаврилович

Мать: Голубкова Жена

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Фëкла Евдокимовна

Мать ребёнка: Голубкова Марина Фёдоровна

Работа или профессия
1818
Москва, город федерального значения Москва
Перешел из мещанства в купечество
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Марина Фёдоровна

Смерть
1821
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