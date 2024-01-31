Голубков Евдоким Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Голубков Аким Гаврилович
Мать: Голубкова Жена
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Фëкла Евдокимовна
Мать ребёнка: Голубкова Марина Фёдоровна
Работа или профессия
1818
Москва, город федерального значения Москва
Перешел из мещанства в купечество
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1821