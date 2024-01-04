Подкопаев Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.?.1900 ст.
Сын: Подкопаев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Подкопаева Анастасия Александровна
ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №115, стр. 149 Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Благовещенская на Бережках (ч. I-III. 1898 г. без титула) Восприемники: Лебедянскаго у... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1902 ст.
Сын: Подкопаев Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Подкопаева Анастасия Александровна
Крещение 28 марта. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №115, стр. 332 Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Благовещенская на Бережках (ч. I-III. 1898 г. без титула) 1 января ... Показать все
Восприемник
13.01.1904 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Регистрация рождения Василия Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Рождества Богородицы (Смоленской БМ) за Смоленскими воротами (ч. I-III) ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело ... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1904 ст.
Сын: Подкопаев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Подкопаева Анастасия Александровна
Крещен 28 числа. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №5, стр. 29 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ Родители: Тамбовской Губерніи, Лебедянского уе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно