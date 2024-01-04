Подкопаев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодкопаев Алексей Андреевич

Подкопаев Алексей Андреевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.?.1900 ст.

Сын: Подкопаев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Подкопаева Анастасия Александровна

ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №115, стр. 149 Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Благовещенская на Бережках (ч. I-III. 1898 г. без титула) Восприемники: Лебедянскаго у... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1902 ст.

Сын: Подкопаев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Подкопаева Анастасия Александровна

Крещение 28 марта. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело №115, стр. 332 Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Благовещенская на Бережках (ч. I-III. 1898 г. без титула) 1 января ... Показать все
Восприемник
13.01.1904 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Регистрация рождения Василия Метрические книги Москва Пречистенский сорок Церковь Рождества Богородицы (Смоленской БМ) за Смоленскими воротами (ч. I-III) ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №203, опись №776, дело ... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1904 ст.

Сын: Подкопаев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Подкопаева Анастасия Александровна

Крещен 28 числа. ГБУ "ЦГА Москвы", фонд №2125, опись №2, дело №5, стр. 29 МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ПРЕЧИСТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ НА БЕРЕЖКАХ Родители: Тамбовской Губерніи, Лебедянского уе... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкопаева Анастасия Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close