Некраш (Полевая) Юлия Игоревна
Место рождения
Дата рождения08.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.2007
Рождение ребёнка
20.09.2011
Дочь: Некраш Вероника Андреевна
Отец ребёнка: Некраш Андрей Юрьевич
Рождение ребёнка
24.08.2016
Отец ребёнка: Некраш Андрей Юрьевич
Мельбурн, Австралия
Рождение ребёнка
17.09.2018
Дочь: Некраш Ангелина Андреевна
Отец ребёнка: Некраш Андрей Юрьевич
Мельбурн, Австралия