Некраш (Полевая) Юлия Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некраш (Полевая) Юлия Игоревна

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

08.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
09.06.2007

Муж: Некраш Андрей Юрьевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
20.09.2011

Дочь: Некраш Вероника Андреевна

Отец ребёнка: Некраш Андрей Юрьевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
24.08.2016

Сын: Некраш Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Некраш Андрей Юрьевич

Мельбурн, Австралия
Рождение ребёнка
17.09.2018

Дочь: Некраш Ангелина Андреевна

Отец ребёнка: Некраш Андрей Юрьевич

Мельбурн, Австралия
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