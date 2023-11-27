Захар
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Отец: не указан
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9K?i=420&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Авдотья Захаровна
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-811B-9H9K?i=420&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Смерть
Неизвестно