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Новак (Шацких) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1924

Дата смерти

02.01.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924

Отец: Шацких Иван

Мать: Шацких Александра

Бракосочетание
Около 1942

Муж: Новак Михаил

Рождение ребёнка
24.10.1943

Дочь: Лаптева Светлана

Отец ребёнка: Новак Михаил

Рождение ребёнка
10.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новак Михаил

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
02.01.2001
Королев
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