Новак (Шацких) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1924
Дата смерти02.01.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924
Отец: Шацких Иван
Мать: Шацких Александра
Бракосочетание
Около 1942
Муж: Новак Михаил
Рождение ребёнка
24.10.1943
Дочь: Лаптева Светлана
Отец ребёнка: Новак Михаил
Рождение ребёнка
10.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новак Михаил
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
02.01.2001
Королев