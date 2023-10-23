Зензина (Фролова?) Сина? Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Старожук Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зензин Андрей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зензин Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно