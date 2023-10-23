Зензина (Фролова?) Сина? Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зензина (Фролова?) Сина? Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старожук Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зензин Андрей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зензин Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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