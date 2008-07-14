Мохнина Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мохнина Варвара Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.2008

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2008

Отец: Мохнин Алексей Михайлович

Мать: не указана

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