Курочкин Никанор Илларионович
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смерти03.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Место жительства
С 1903
Место жительства
С 1924
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
03.09.1967
Место жительства
По 1967