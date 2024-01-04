Курочкин Никанор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Никанор Илларионович

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Место рождения

Гусево, Воскресенская волость, Галичский уезд

Дата рождения

1887

Дата смерти

03.09.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусево, Воскресенская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1887
Гусево, Воскресенская волость, Галичский уезд
Место жительства
С 1903
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
03.09.1967
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1967
Москва, город федерального значения Москва
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