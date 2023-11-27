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Шепелев Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шепелёв Афанасий Иванович

Мать: Марья Ивановна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шепелёв Степан Иванович

Мать ребёнка: Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шепелев Елизар Иванович

Мать ребёнка: Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Шепелев Трифан Иванович

Мать ребёнка: Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Шепелев Козьма Иванович

Мать ребёнка: Мелания Федоровна

Смерть
Неизвестно
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