Шепелев Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Шепелёв Афанасий Иванович
Мать: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Мелания Федоровна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Мелания Федоровна
Смерть
Неизвестно