Goldsman (Гольдсман) Evgeniy (Евгений)
Место рождения
Дата рождения02.02.1914
Дата смерти12.07.1999
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ostrovskaya (островская) Эмилия Израилевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1999
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Россия Волгоград Краснооктябрьское кладбище