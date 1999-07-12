Goldsman (Гольдсман) Evgeniy (Евгений) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goldsman (Гольдсман) Evgeniy (Евгений)

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

02.02.1914

Дата смерти

12.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1914

Отец: Goldsman - Gold (гольдсман -Голд) Яков Моисеевич

Мать: Goldsman-Gold (гольдсман) Klara (Клара)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ostrovskaya (островская) Эмилия Израилевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ostrovskaya (островская) Эмилия Израилевна

Смерть
12.07.1999
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Россия Волгоград Краснооктябрьское кладбище
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