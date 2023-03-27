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Мирославский Андрей Павлович

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Место рождения

д. Верхнее Чужбое, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

1912

Дата смерти

18.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Мирославский Павел Андреевич

Мать: Мирославская Алла Ивановна

д. Верхнее Чужбое, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
год примерно
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.06.1942
Ленинградский фронт
Высшая мера наказания, расстрел в Великую Отечественную войну
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