Мирославский Андрей Павлович
Место рожденияд. Верхнее Чужбое, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения1912
Дата смерти18.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
д. Верхнее Чужбое, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
год примерно
Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.06.1942
Ленинградский фронт
Высшая мера наказания, расстрел в Великую Отечественную войну